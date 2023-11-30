«مياه سوهاج»: تشغيل محطة صرف الهجارسة 24 ساعة يوميا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيجري تشغيل محطة معالجة صرف صحي الهجارسة الثلاثية 24 ساعة، مع الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة.

محطة معالجة صرف صحى الهجارسة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحطة معالجة صرف صحى الهجارسة الثلاثية الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، وتخدم قرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.

وشدد على الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل.

ويجري متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي المسلمة حديثًا بسوهاج خلال فعاليات مشاريع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وتطبيق إجراءات السلامة بها.