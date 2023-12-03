رئيس حي حدائق القبة يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بالقاهرة، بلاغًا بشأن كسر ماسورة مياه بشارع مصر والسودان، وعلى الفور وجه محمد عبد الوهاب، رئيس الحي، بسرعة التوجه للعنوان المذكور، واتخاذ اللازم بمعرفة شركة مياه الشرب.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

القاهرة تستعد للانتخابات الرئاسية

وعلى صعيد آخر، أجرى محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، جولة لمتابعة استعدادات مقار اللجان الانتخابية ضمن انتخابات الرئاسة، وذلك بعدد من المدارس ومنها مدرسة القومية، ومدى جاهزيتها للعملية الانتخابية، ومراجعة أعمال النظافة والإشغالات وتطهير محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، واتخاذ ما يلزم لتوفير كل سبل الراحة أمام المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والمهندس حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.