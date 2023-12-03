حملة السيسي تبرز لقطات من فتح صناديق الاقتراع في أمريكا لليوم الثالث
كتب:
آية الله الجافي
05:24 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في أمريكا
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من بدء فتح صناديق الاقتراع في أمريكا لليوم الثالث، وتواصل المشاركة من أبناء الجالية المصرية بواشنطن ونيويورك للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.