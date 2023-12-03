حملة السيسي تبرز لقطات من فتح صناديق الاقتراع في أمريكا لليوم الثالث

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من بدء فتح صناديق الاقتراع في أمريكا لليوم الثالث، وتواصل المشاركة من أبناء الجالية المصرية بواشنطن ونيويورك للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

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يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.