«الأوربية للمراكز الإٍسلامية»: الحفاظ على الهوية أكبر تحدِ لنا في الغرب

قال الشيخ مهاجري زيان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، إن أكبر التحديات التى تواجهها الجاليات المسلمة فى الغرب، الحفاظ على الهوية المسلمة، موضحا: «هناك تحديات مشتركة بين بني الإنسان بشكل عام والعربي، لكن هناك تحديات خاصة للجالية المسلمة بالغرب، وهي الحفاظ على الهوية».

وأضاف «زيان»، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، خلال حلقة برنامج «منبر الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «كل ما يؤرقنا ويتعبنا للغاية المحافظة على الهوية فى ظل مجتمعات لها هوية خاصة بها، وهناك منظمات ومؤسسات تعليمية كبيرة تحافظ على الهوية الغربية».

وتابع رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية: «نحن كمؤسسات نعمل على المحافظة على الهوية المسلمية والعربية، عبر تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن، ونحافظ على الحد من الهوية المسلمة، وندفع بكل قوة فى المحافظة على الهوية عبر المؤسسات التابعة لنا فى كل دول الغرب».