مقرر مساعد الثقافة بالحوار الوطني: الهوية الوطنية أساس تشكيل الوعي

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إنَّه تم الاتفاق على أن الهوية الوطنية من الأمور الأساسية التي تشكل الوعي ولا تقع مسؤوليتها على جهة بعينها بل على العديد من الجهات والوزارات المعنية، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني عن الثقافة والهوية المصرية.

مجاهد: أهمية منظومة تشكيل الوعي

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلته عبر زووم في تغطية خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم طرح ضرورة وأهمية منظومة تشكيل الوعي وهو طرح قديم إنما الجديد تفعيلها بين عدة وزارات وعناصر مهمة مثل «الثقافة» و«الشباب والرياضة» و«التعليم».

دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والهوية الوطنية

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني: «وزارة الثقافة أنفقت مئات الآلاف لإطلاق مؤتمر ضخم عن عميد الأدب العربي طه حسين ودوره الثقافي في مصر والعالم، وتم إعادة روايته الأيام كمقرر دراسي بعد إلغائها في إطار جهود المؤسسات المصرية لدعم ونشر الوعي وتنميته بأهمية الهوية الوطنية والتصدي للأمور التي تهدد الهوية الوطنية للدولة من خلال أفكار تقدم للشباب».