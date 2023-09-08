أحمد فايق: الحفاظ على التراث التقليدي لكل بلد جزء مهم من الهوية الوطنية

أجرى الإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC» جولة في أرقى أحياء كوريا التقليدية، بصحبة المهندس كريم أيمن مهندس الرقائق الإلكترونية في إحدى الشركات الكورية.

المنطقة ليست شعبية

وأضاف أحمد فايق، إن هذه المنطقة ليست بها حواري بالمعنى أو أنها منطقة شعبية، لكنها منطقة راقية للغاية، وأصحاب البيوت من أغنياء كوريا، لافتا إلى أن الحفاظ على التراث التقليدي الخاص بالبلد جزء مهم من الهوية.

من جانبه قال المهندس كريم أيمن، أن هذه البيوت تقليدية، حيث يتميز سطحه بشكل معين، وتكلفة بنائه مرتفعة وتصل إلى نصف مليون دولار، ويحرص أصحاب المنازل بوضع أواني الزهور، كما أن مدخل المنزل له شكل معين، لافتا إلى أن عداد الكهرباء في المنطقة بالفاتورة وليس بالكارت.

جولة في معرض سيارات

كما أجرى أحمد فايق جولة في معرض لبيع السيارات حيث استعرض أنواعها، قائلا: «يوجد سيارة نوعها توريس بمبلغ 28 ألف دولار، تفاصيل السيارة رائعة وفخمة وتوازي السيارات الألمانية».