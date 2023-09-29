مصطفى حسني: الحفاظ على الهوية التحدي الأكبر أمام الشباب (فيديو)

قال الداعية مصطفى حسني، إنّ قدرة الشباب المصري على الحفاظ على الهوية المجتمعية، والدينية، والوطنية من أكبر التحديات التي تواجههم.

الحفاظ على الهوية والقيم والأخلاق

وأضاف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنّه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يبحث الشباب عن العمل وفرصه حول العالم، ومع شق المجتمعات للبحث عن الرزق، لكن التحدي الأكبر هو الحفاظ على الهوية، والقيم والأخلاق في أي مكان يتواجد فيه.

وأشار إلى أن تحقيق الشاب للحفاظ على أخلاقه وقيمه مع العمل وتحقيق الرزق هو أمر محمود، مضيفًا: «لو قدر الشباب يعمل كدا يبقى هنيئًا له دنيا وآخرة».

القدرة على تطوير الذات

وأشار إلى أن الحفاظ على الأمل وسط التحديات التي تواجه الحياة والعالم أجمع حاليًا، والحفاظ على الطموح، والقدرة على تطوير الذات، وشق الطريق للبحث عن «الرزق الحلال»، وسط الأزمات التي تمر بمجتمعات العالم كله، هو تحدي رئيسي يواجه الشباب حاليًا.

وتابع الداعية الإسلامي مصطفى حسني: «كل ما حافظ الإنسان على طموحه كل ما كان عنده قدره للإضافة لنفسه ووطنه ومستقبله».