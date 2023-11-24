بمناسبة قرب افتتاحه.. اعرف أهم مقتنيات متحف الملك إيمحتب

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، بمناسبة قرب افتتاح متحف إيمحتب، أن المتحف يضم مجموعة مميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة على رأسهم الملك أوناس، لافتًا إلى أن القطاع سيلقي الضوء على هذا الملك والآثار التي تعود له بالمتحف.

وأوضح «القطاع» أن متحف إيمحتب يضم عدد كبير من الآثار التى تعود للملك «أوناس» آخر ملوك الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، والذي تم تأريخ فترة حكمه بين (2375 ق. م و 2345 ق.م).

لوحة المجاعة

وأضاف قطاع المتاحف أن متحف إيمحتب يضم قطع مختلفة للملك «أوناس» ومنها: لوحة المجاعة، التي عُثر عليها في الطريق الصاعد بمجموعة أوناس الهرمية بسقارة، حيث تصور اللوحة أشخاصًا يعانون من الهُزال الشديد، وتدل هيئتهم علي أنهم غير مصريين، فربما من الـ«حريوشع» بمعنى ساكني الرمال، أي «البدو»، موضحا أن العصور القديمة، شهدت تقلبات مناخية وموجات جفاف ومجاعات وأوبئة، وهناك رأي يميل إلى أن الملك «أوناس»، أراد تسجيل استضافته لهؤلاء البدو الذين عانوا من المجاعة، كنوع من كرم الحاكم المصري.

هرم «أوناس»

وأوضح القطاع أنه عُثر على هرم «أوناس» على مقربة من هرم زوسر المدرج بسقارة، وعلى الرغم من صغر حجمه، فإن له أهمية كبرى حيث أنه أول ملك نقش في حجرة دفنه نصوص، سميت بنصوص الأهرام أو «متون الأهرام»، وهي التي كشف عنها عالم الآثار الشهير «ماسبيرو» عام 1880م، في هرمه المُشيد في الركن الجنوبي الغربي لسور الهرم المدرج بسقارة، وهي عبارة عن مجموعة تعاويذ وصلوات وطقوس دينية مختلفة، تم اختيارها بواسطة الكهنة، لحماية رحلة المتوفي في العالم الآخر.