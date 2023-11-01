«السياحة» تعلن الانتهاء من تشطيبات تطوير متحف إيمحتب بسقارة استعدادا لافتتاحه

أنهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار جميع أعمال التشطيبات النهائية المتعلقة بمشروع تطوير متحف إيمحتب بسقارة، في ضوء الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف خلال الفترة القليلة المقبلة.

ترميم وتطوير متحف إيمحتب

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع ترميم وتطوير متحف إيمحتب يعد أحد أهم المشروعات التي عملت الوزارة على الانتهاء منها، نظرا لما يتمتع به من خصوصية متفردة حيث أنه أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، والذي جرى إنشائه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري إيمحتب.

توافد كبير للحركة السياحية للمنطقة

وأوضح أن افتتاح المتحف سيزيد من المزارات السياحية بمنطقة سقارة الأثرية، بالتزامن مع التوافد الكبير للحركة السياحية للمنطقة، خاصة في ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة التي شهدتها المنطقة.

وفي ذات السياق، تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات الأعمال النهائية لمشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف وتطوير الموقع العام ككل.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع وأعمال التشطيبات النهائية بالمتحف، من مدخل المنطقة الأثرية بسقارة وحتى مدخل المتحف، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام الخارجي.

وأضاف أن مشروع التطوير تتضمن استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، ورفع كفاءة دورات المياه وتطوير مسارات الزيارة، فضلا عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض المتحفي، وجرى الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التليفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.