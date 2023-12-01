«السياحة»: افتتاح متحف إيمحتب بسقارة الأحد المقبل بعد الانتهاء من تطويره

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إعادة افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية، بعد غد الأحد، بعد الإنتهاء من مشروع تطويره.

المتحف يضم 300 قطعة أثرية

ووفقا لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، فإن المتحف يضم مجموعة مميزة وفريدة لآثار بعض ملوك وملكات مصر القديمة.

وأوضح القطاع، أن متحف إيمحتب يضم 6 قاعات عرض، تحتوي على ما يقرب من 300 قطعة أثرية نادرة، استخرجت من موقع سقارة الأثري، ومن أبرزها قاعة المكتبة، التي تحتوى على مجموعة متنوعة من الكتب والدوريات العلمية، بالإضافة إلى كتابات بخط اليد، خاصة للمهندس الفرنسي وعالم المصريات والخبير الأول في تقنيات وأساليب بناء الهرم، جان فيليب لوير.

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة، إلى أن متحف إيمحتب يقع في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كيلومترا من هضبة الجيزة، وجرى البدء في بنائه عام 1997.

وأوضح أن فكرة إنشاء المتحف جاءت لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والطبيب والمهندس والمعماري المصري إيمحتب، منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر، الذي يُعد أول من أقام بناءً هرميًا، وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة، لافتا إلى أنه جرى افتتاح المتحف رسميًا في 20 أبريل عام 2006، ثم أغلق مرة أخرى في 15 مارس 2022، للتطوير ورفع كفاءة المتحف والخدمات المقدمة به.

من هو إيمحتب؟

ويعتبر إيمحتب المسمى على اسمه المتحف، هو عميد الطب والهندسة في مصر القديمة، وقد شغل منصب الوزير للملك زوسر من الأسرة الثالثة، وكان كذلك كبير كهنة الإلة رع في مدينة الشمس، وأول معماري ومهندس وطبيب في التاريخ المبكر بمصر.