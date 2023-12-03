«الرياضة» من مؤتمر «مستقبل وطن»: مصر تشهد عُرسا ديمقراطيا يزينه الشباب

قال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، خلال كلمته بالنيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته، أمانة العمال والفلاحين المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا يزينه شباب وأبطال رياضيين وأولياء أمور.

مصر تشهد عرسا ديمقراطيا يزينه شباب وأبطال

وأكد البجرمي، ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية، والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ونظمت منذ قليل أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حشادا؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. وبدأ مؤتمر أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن، المقام في صالة 2 باستاد القاهرة، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب وبعض الرياضيين، وبالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أروا الشهداء في غزة