منتخب جامعة الأزهر بأسيوط يحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لمتحدي الإعاقة

حصل فريق طلاب جامعة الأزهر بأسيوط لذوي الهمم، على 18 ميدالية مختلفة في بطولة الجامعات لمتحدي الإعاقة، التي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، في الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر الجاري.

ميداليات مختلفة

وشارك فرع الجامعة ضمن بعثة جامعة الأزهر بعدد 20 طالبا، وحصلوا على عدد 18 ميدالية متنوعة منها «15 ذهب و2 فضة و1 برونزية»، حيث حصل جامعة الأزهر بأسيوط على المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة جلوس والميدالية الذهبية، وتنس الطاولة ورفع الأثقال والعاب القوى.

الأنشطة الطلابية

وأثنى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على الطلاب لجهدهم وتفوقهم، وطالبهم بالمزيد من أجل رفعة جامعة الأزهر، وأبدى دعمه الكامل لهؤلاء الطلاب في جميع الأنشطة الطلابية.