رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ما هو موعد بداية الترم الثاني 2024 في الجامعات؟.. اعرف التفاصيل

كتب:

أحمد أبوضيف
12:53 م | السبت 02 ديسمبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنَّ موعد بداية الترم الثاني 2024 كما هو محدد من قبل المجالس المختلفة خلال الفترة الماضية، ولا تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّ الفصل الدراسي الأول 2023-2024 سينتهي يوم 4 يناير المقبل بعد استمرار 14 أسبوعًا من الدراسة على أن تبدأ امتحاناته يوم 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنَّ إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، على أن تكون بداية الترم الثاني 2024، اعتبارًا من  يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

المجلس الأعلى للجامعات 

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثانى ستجرى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكّداً أنَّه لا تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وأن الأمور منضبطة.

اقرأ المزيد:

غدا.. انتهاء امتحانات الترم الثاني بجامعة قناة السويس 

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح 2023 الترم الثاني

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023 الترم الثاني

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 الترم الثاني
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.