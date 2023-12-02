ما هو موعد بداية الترم الثاني 2024 في الجامعات؟.. اعرف التفاصيل

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنَّ موعد بداية الترم الثاني 2024 كما هو محدد من قبل المجالس المختلفة خلال الفترة الماضية، ولا تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّ الفصل الدراسي الأول 2023-2024 سينتهي يوم 4 يناير المقبل بعد استمرار 14 أسبوعًا من الدراسة على أن تبدأ امتحاناته يوم 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنَّ إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، على أن تكون بداية الترم الثاني 2024، اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

المجلس الأعلى للجامعات

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثانى ستجرى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكّداً أنَّه لا تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وأن الأمور منضبطة.