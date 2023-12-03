آخر مواعيد التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومن المقرر تصديق رئيس الجمهورية وبعدها يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ثم يدخل في حيز التنفيذ، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد، حدد مواعيد التصالح في بعض مخالفات البناء إذ يسمح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني التقديم للتصالح وفق آخر تصوير جوي للمخالفات، أما مخالفات البناء داخل الحيز العمراني مسموح لها بالتصالح حتى موعد صدور قانون التصالح وبالتالي يستوعب القانون أكبر قدر من مخالفات البناء وفق الضوابط المقررة.

القضاء على العشوائيات

وأشار إلى أن قانون التصالح استثنائي يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء وتقنين وضعها والقضاء على العشوائيات وغلق هذا الملف نهائيا، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية وعلى المواطنين الاستفادة من القانون بتقنين مخالفاتهم حتى يمكن لهم إدخال المرافق والتمتع بكل المزايا التي أقرها القانون.

وأوضح أن هناك إجراءات تضمنها القانون الجديد للتيسير على المواطنين والقضاء على عراقيل وسلبيات القانون السابق، إذ أجاز التصالح في أغلب مخالفات البناء التي حظرها قانون التصالح السابق، ومنها التصالح على مخالفات خط التنظيم واملاك الدولة وتجاوز الارتفاعات المقررة وتعدى خط الارتفاق، وأيضا الموافقة على التصالح للحالات التي تقل عن 200 متر وارتفاعها لايتجاوز 3 أدوار بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة وبعدها يحق للجان المختصة النزول في أي وقت للمعاينة على مدار 5 سنوات.

موعد فتح باب التصالح

وفيما يتعلق بمواعيد فتح باب التصالح، أوضح القانون أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويمكن لرئيس الوزراء مد المدة فترات أخرى، وذلك للسماح للمواطنين باستخراج الأوراق المطلوبة وإنهاء التصالح.