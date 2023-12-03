وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر مربعات سكنية كاملة في غزة

أفاد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية»، بأنه تمت محاولة إعادة ترتيب الأوضاع في غزة خلال فترة الهدنة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وأضاف أنه جرى العمل على إعادة ترتيب مراكز توزيع الكادر البشري في غزة لتقديم الخدمات بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، والوضع الصحي شبه معطل.