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وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر مربعات سكنية كاملة في غزة

كتب:

مريم جاد
06:47 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية»، بأنه تمت محاولة إعادة ترتيب الأوضاع في غزة خلال فترة الهدنة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. 

وأضاف أنه جرى العمل على إعادة ترتيب مراكز توزيع الكادر البشري في غزة لتقديم الخدمات بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، والوضع الصحي شبه معطل.

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