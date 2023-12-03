بعد التحذير من حالة الطقس غدا.. كيف نحمي أطفالنا من التقلبات الجوية؟

حالة من الطقس المتقلب تسيطر على كل المحافظات بالبلاد، إذ تتعرض للعديد من الظواهر الجوية المختلفة، بسبب بعض المنخفضات وتباين درجات الحرارة، التي تصل لسقوط الأمطار الرعدية وهبوب الرياح.

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي له، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الاثنين، إذ أكدت أنه يسود طقس مائل للحرارة لطيف في ساعات النهار، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أنه متوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، التي تؤدي من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والمقرر أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

نصائح لحماية الأطفال من الطقس المتقلب

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة من خروج الأطفال وكبار السن، ومرضى الحساسية خلال الطقس المتقلب، مؤكدًا أن هناك بعض الأمور التي يجب على الأمهات فعلها للأطفال قبل الخروج وخلال هذه الأجواء، على النحو التالي، خلال حديثه لـ «الوطن»:

- الاستحمام بماء دافئ، والحرص على عدم تعرض طفلك لأي تيار، وتجنب عدم الخروج بعد الاستحمام.

- شرب المياه قبل الخروج من المنزل شيء أساسي صباحا أو ليلا، مع غسل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلاً.

- تجنب ارتداء الصوف والجواكت البوليستر التي تزيد من حرارة الجسم، إذ يكون القطن أفضل.

– تناول ملعقة عسل نحل على ملعقة عصير ربع ليمونة، حيث تقوي المناعة.

– إذا كانت هناك عدوى في الجو، امنعي ابنك من الذهاب إلى المدرسة، حتى لا يصاب أو ينقل العدوى لأحد.

– إذ كان يعاني طفلك من الحساسية احذري اللعب بالدباديب والألعاب التي تلتقط الأتربة، أو مع القطط والطيور، فهى أكثر مسببات للحساسية لو مريض حساسية.

– لا للخروج المبكر والمتأخر خاصة إن تيارات الهواء الباردة مضرة جدا لطفلك.

– احرص على تناول فيتامين c وA وفيتامين D مهمين في الشتاء لزيادة المناعة.

- ضرورة استخدام محلول ملح وشفاط وبخاخ نازونكس لمن يعاني من حساسية الأنف.

- أهمية تناول مصل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.