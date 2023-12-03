سفيرة مصر في رواندا: مشاركة واسعة بانتخابات الرئاسة رغم سوء الطقس

قالت السفيرة نيرمين الظواهري، سفيرة مصر لدى رواندا، إنّ السفارة المصرية في العاصمة كيجالي، فتحت أبوابها لاستقبال أبناء الجالية على مدار أيام الاستحقاق الانتخابي من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام.

تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وشددت «الظواهري»، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، على أن المشاركة من أبناء الجالية المصرية واسعة، رغم الطقس السيئ الذي يجتاح العاصمة الأوغندية والسيول الشديدة.

وأضافت سفيرة مصر لدى رواندا أن العملية التصويتية تسير بانتظام ويسر دون أي معوقات أو مشكلات، في ظل الإمكانات التي وفرتها الهيئة العليا للانتخابات، والإجراءات التنظيمية واللوجستية التي قامت بها البعثة الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد.