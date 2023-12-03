الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 3 ديسمبر، في مختلف المحافظات، ظاهرتين جويتين مؤثرتين، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بالإضافة لوجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على عددٍ من الطرق، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، محذرة قائدي المركبات من تجاوز السرعات المقررة حفاظا على سلامتهم.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة على أغلب الأنحاء، وتحذيرات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وأوضحت الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما يكون حار على جنوب الصعيد.

وتتحول حالة الطقس اليوم إلى أجواء باردة ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وحذرت الأرصاد الجوية قائدي المركبات، من كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح، واتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات المرور، حيث تظل الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد ظاهرة الضباب في بعض الأحيان على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

توقعات الأمطار اليوم

وبحسب «الأرصاد»، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، فإنّ العظمى والصغرى تأتي كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.