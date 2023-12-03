«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من 3 ظواهر جوية

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات إذ تشهد انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار الرعدية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشير التوقعات أن تشهد البلاد الثلاثاء 5 ديسمبر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية على محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، وتكون متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح والشبورة المائية.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات الأيام القادمة

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الأربعاء 6 ديسمبر تشهد المحافظات استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء، وفرص سقوط أمطار تصل إلى 30%، ونشاط للرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المحافظات الخميس7 ديسمبر، إذ تشهد البلاد رياح مثيرة للرمال مع الشبورة المائية الكثيفة، وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الجمعة 8 ديسمبر والسبت 9 سبتمبر تشهد البلاد فرص سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.