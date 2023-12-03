سر بقاء كلب المحتجزة الإسرائيلية ميا على قيد الحياة: الفصائل اعتنوا به

أثارت لقطة المحتجزة الإسرائيلية ميا ليمبرج، تعاطفا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إطلاق سراحها ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ ظهرت مع والدتها جابرييلا وكلب عائلتها والذي تدعوه باسم «بيلا»، حيث أشاد الجميع بموقف الفصائل في التعامل الإنساني مع الأسرى وحتى حيواناتهم.

كيف بقى حيوان المحتجزة ميا على قيد الحياة؟

وبعد أيام من إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية ميا ليمبرج، البالغة من العمر 17 عامًا، سلطت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الضوء على كيف بقى حيوانها الأليف على قيد الحياة خلال فترة احتجازها مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن «ميا» ظهرت مع والدتها وهي تمسك بكلبها بيلا بالقرب من صدرها أثناء إعادتها إلى إسرائيل برفقة والدتها غابرييلا (59 عاما)، وخالتها كلارا ميرمان (63 عاما)، الذين تم احتجازهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

حتي الحيوانات لما عند القسام رأفه بيهم مش زيكم يا عديمين الإنسانية pic.twitter.com/CmJaDwdqav — ‏أنا كبهير أنبهرت (@alyelbassel) November 28, 2023

توفير طعام للكلبة ميا

ولفتت الصحيفة إلى أن الفصائل الفلسطينية لم يكونوا يدركون أن بيلا تتشبث بحيوان أليف بل لعبة، ومع احتجازها أبقته على قيد الحياة من خلال مشاركة حصصها الغذائية، فضلا عن توفير راحة خاصة به من جانب الفصائل.

وقال جيفن مارمان، ابن عم ميا، البالغ من العمر 36 عامًا، لصحيفة The Sun يوم الأحد: «ميا وبيلا لا ينفصلان»، والحيوان الأليف تبلغ من العمر خمس سنوات لكنها صغيرة الحجم، لافتا إلى أن عناصر «حماس» وافقوا السماح لـ«ميا» بالاحتفاظ ببيلا.

وتقدر السلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن حوالي 100 امرأة وطفل كانوا من بين 240 شخصًا احتجزوا من جانب الفصائل الفلسطينية أثناء اقتحامهم الكيبوتسات في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، في أحداث السابع من أكتوبر.