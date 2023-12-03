التنسيقية: رغم البرد القارس.. الطلاب المصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية بموسكو

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت يوم الجمعة.

وقالت الغرفة إنه رغم بعد المسافات التي تستغرق حوالي 11 ساعة للوصول، ودرجة الحرارة التي التي تصل إلى 30 تحت الصفر، إلا أن الطلاب المصريين بجامعات بيلغورود الروسية أصروا على المشاركة في انتخابات المصريين بالخارج، والإدلاء بأصواتهم.

وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية وهم يرفعون الأعلام المصرية، وأشادوا باستقبال السفارة المصرية لهم بموسكو وتسهيل إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.