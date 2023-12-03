«الإقبال وفق التوقعات».. سفير مصر في ماليزيا يعلن انتهاء التصويت والفرز

أكد السفير رجائي نصر سفير مصر في ماليزيا، أن حجم الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة اليوم كان مثلما توقعنا، مشيرًا إلى أن معظم أبناء الجالية المصرية في ماليزيا من الطلاب والشباب بدافع الدراسة.

مشهد جميل

وقال «رجائي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إن إقبال أعضاء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية كان مشهد جميل وملف للنظر، خاصة في أول أيام التصويت بالرغم أن الجمعة يعتبر يوم عمل.

وتابع: «فوجئنا بطلاب وشباب استأجروا سيارات ومنهم من استأذن رؤساء الجامعات في الخروج للتصويت، كما أن بعض رؤساء الجامعات وفروا للطلاب المصريين أتوبيسات الجامعة نفسها للذهاب للسفارة والإدلاء بأصواتهم».

دور الشباب المصري

وأوضح سفير مصر في ماليزيا، أن الشباب المصري من أعضاء الجالية المصرية هو شباب واعي وجميل ومشرف وجميل، مؤكدًا أنه تم إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ 3 ساعات ونصف، وتم فرز الأصوات وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالنتيجة.

وأردف «رجائي»، أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، يحرص على التواصل مع كافة السفراء في كل دولة والاهتمام بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشكلات حدثت لأي شخص من أعضاء الجالية خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

واختتم: «منتخب مصر للهوكي وصل إلى ماليزيا أمس للمشاركة في كأس العالم، وبالرغم من بعد مسافة السفر التي وصلت لـ 10 ساعات، لكنهم كانوا حريصين على الحضور للسفارة منذ التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم، كفاتحة لزيارتهم لماليزيا، وقاموا بالاتفاق مع الاتحاد الماليزي للهوكي لتوفير سيارات فهناك تاريخ بيننا وبينهم هناك 7 آلاف ماليزي يأتوا لمصر سنويًا».