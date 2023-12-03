رئيس شباب المصريين بالخارج: أبناؤنا أبهروا العالم بإقبالهم الشديد على التصويت في الانتخابات

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مقار لجان انتخابات المصريين بدبي في الإمارات العربية المتحدة؛ لحث المواطنين على التصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

لقاء أعضاء الجالية المصرية بالإمارات

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إنه حرص ووكيل البرلمان، على مقابلة أعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك خلال تواجدهم بالقنصلية المصرية بدبي، مؤكدا أن المصريين أبهروا العالم بإقبالهم الشديد على التصويت.

وأوضح أنه غادر الإمارات متوجها ظهر اليوم إلى الكويت، والتقى أبناء الجالية المصرية، وأعضاء الاتحاد الذين بذلوا جهودا كبيرة في توعية المواطنين وحشدهم، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الكويت صوتت بأعداد كبيرة جدا في الانتخابات.

الجالية المصرية في الكويت ستكون الأكثر تصويتا

وأشار إلى أن الجالية المصرية في الكويت ستكون الأكثر تصويتا مشيدا بجهود أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وأعضاء الاتحاد وقيادات الجالية بالكويت، وهم المستشار عبد الناصر خليل وأحمد الروبي ومرقص سعد وعبد الحارث فهمي وهاني كمال في تكثيف جولاتهم على تجمعات المصريين بالكويت للمشاركة في الانتخابات بآخر أيام تصويت المصريين بالخارج، موجها الشكر لجميع قيادات الاتحاد والجاليات المصرية بالخارج.