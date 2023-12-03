«السفيرة عزيزة»: المرأة المصرية في صدارة مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، مشاهد من الانتخابات الرئاسية بالخارج رصدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تكشف حرص المرأة المصرية في الخارج على المشاركة وتقدمها الصفوف الأمامية للناخبين أمام السفارات والقنصليات المصرية.

مشاركة السيدات بصفوف الانتخابات الرئاسية

وأوضح التقرير، وجود مشاركة واسعة للسيدات وتقدمهن الصفوف الأمامية في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، خاصًة خلال الساعات الأولى من اليوم ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

تصدر المرأة صفوف الانتخاب

وأشار التقرير إلى تصدر المرأة المصرية صفوف الانتخابات في الإمارات، وظهورها في النمسا بشكل لافت في الانتخابات الرئاسية، إذ اكتظت طوابير التصويت بالانتخابات بشكل كبير رغم الأجواء شديدة البرودة، كما هو الحال في عدد من البلدان الأوروبية.