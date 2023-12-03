شاهد تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان (فيديو)

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «يوتيوب»، يظهر تصاعد الدخان فوق عدة قرى في جنوب لبنان، بعد غارات إسرائيلية.

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وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات منذ صباح اليوم الأحد، على عدة قرى لبنانية، تقع على حدود مع فلسطين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

نتنياهو يتوعد حزب الله

وفي تصريحات سابقة، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل مستمرة في عدوانها على قطاع غزة، واعتبر أن الهدنة المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام، كانت بمثابة «مهلة»، مضيفًا أن الحرب على غزة ولبنان ستتجدد وبقوة، وفق لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أنه أعطي الضوء الأخضر لقواته بالتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أنه سيواصل مواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية، متوعدًا أنه إذ ارتكب حزب الله خطأ فسيخرب لبنان بيديه.