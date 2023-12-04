أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في البنوك

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 4-12- 2023، ثباتًا أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.