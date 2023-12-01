سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12- 2023، استقرارا أمام الجنيه في بداية التعاملات بمختلف البنوك، ليسجل 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي، وتستعرض «الوطن» سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك، وفقا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12- 2023 أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لأسعار البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع بحسب أسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.