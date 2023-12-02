حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-12-2023 في البنوك، على ثباته الذي عليه منذ ختام تعاملات كل البنوك المصرية يوم الخميس الماضي، ليسجل سعر الريال السعودي الأعلى شراء 8.23 جنيه للشراء، أما سعر الأقل بيعا يبلغ 8.22 جنيه، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-12-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 33.92 جنيه شراءً و33.08 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- ووصل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB إلى 33.75 للشراء و32.26 جنيه للبيع.