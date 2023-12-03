«مسلم»: هناك فجوة بين تصريحات المسؤولين وما يحدث في الواقع الأمريكي بشأن الحرب على غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة بعد الهدنة أمر غريب، فقد كانت تستهدف الشمال قبل الهدنة، وتطالب الفلسطينيين بالنزوح إلى الجنوب.

وأضاف «مسلم»، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «أصبحت إسرائيل تضرب في كل مكان، وتحديدا في خان يونس، وتتحدث دائما عن مناطق عازلة، وتوزع خرائط على الفلسطينيين، تطالبهم بالنزوح في بعض المربعات، وكيف يمكن أن يصدقهم الفلسطينيون، حيث يطلبون منهم التوجه إلى المدارس ثم يستهدفونهم فيها».

تدهور كبير في الوضع الأمني بقطاع غزة بعد الهدنة

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الوضع في غزة تدهور بعد الهدنة أكثر مما كان عليه قبلها، فالضرب مستمر وأعداد الشهداء تزداد يوميا، أما خطاب المجتمع الدولي فمتناقض، مشيرا إلى أن الخطاب الأمريكي به مسافة شاسعة بين ما يردده المسؤولون الأمريكيون، وما يحدث على أرض الواقع.

خطورة المخططات الإسرائيلية

وأكد أن ما يحدث على الأرض، يدل على نية الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ التهجير رغم الرفض الأمريكي والأوروبي والمصري والعربي، مشيرًا إلى أن الضرب في كل مكان بقطاع غزة، سيؤدي إلى نزوح الناس تلقائيا، رغم تمسك الفلسطينيين بأرضهم طوال فترة الحرب، إلا أن الأمور بعد الحرب، أصبحت أكثر شراسة وعجزا دوليا.