محمود مسلم: القادة الحاليون سيدفعون ثمن صمتهم أو دعمهم للاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الجميع يري الأطفال الفلسطينيين داخل المستشفيات المصرية ومنهم من فقد أسرته ومنهم من فقد ساقه.

وأضاف «مسلم» خلال استضافته عبر قناة الغد، اليوم الجمعة، قائلًا: «أتحدث عن الشاب الذى فقد والده ووالدته وإخوته في هذا القصف، هل تتخيل أن هذا الشاب بعد 7 أكتوبر سيكون مثل ما بعد 7 أكتوبر؟، ونرى الأطفال في المستشفيات المصرية منهم من فقد أسرته، ومن فقد ساقه، هؤلاء إما أن يحققوا السلام وإما أن يتحولوا الى إرهابيين، وهذه عملية خطيرة، وليست على إسرائيل فقط ولكن على العالم كله».

القادة الحاليون سيدفعون ثمن سكوتهم أو صمتهم أو دعمهم المباشر لإسرائيل

وتابع: «القادة الحاليون سيدفعون ثمن سكوتهم أو صمتهم أو دعمهم المباشر لإسرائيل، لأن هذه الأجيال التي ترى الدماء يوميا كيف سيفكرون بعد ذلك، كيف سيعيشون بعد ذلك، كنا نتحدث قديمًا عن الدمج، والبعض كان يعتقد قبل 7 أكتوبر أن القضية تلاشت، لكن ما حدث في أكتوبر أعاد القضية مرة أخرى من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير».

أجيال جديدة ووجوه جديدة

وأكمل: «أعتقد أنه بعد 7 أكتوبر سنشهد أجيالا جديدة ووجوها جديدة، ومناخا فلسطينيا جديدا، دائما أتحدث أن حماس كانت لها يد تقاوم ويد تفاوض، ولكن عندما اختلطت الأمور وأرادت حماس أن تكون السلطة وصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه من ضعف شديد، وأعتقد أن هذا الوضع لن يستمر».

يجب أن يكون هناك تفكير استراتيجي

وأوضح أن حماس لها التقدير في هذه الحرب ومقاومتها، ولكن يجب أن يكون هناك تفكير استراتيجي، كما أن هناك حاجة لإعادة المشهد الفلسطيني بشكل أو بآخر، ومناقشة فكرة التنظيمات الموجودة، هل هي تنظيمات قوية، أم أنها تنظيمات شاخت.

واستكمل حديثه قائلًا: «ولا أعتقد أن هناك أحدا يمكن أن يرضيه ما كان يحدث قبل 7 أكتوبر من الانقسام الفلسطيني في فلسطين، ومصر بدل ما كانت طول الوقت تتفاوض مع إسرائيل عشان حقوق الفلسطينيين، أصبحت تجلس مع الفلسطينيين لتصالح الفلسطينيين بالفلسطينيين».