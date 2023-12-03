السياحة العرب: تهنئة الرئيس السيسي لدولة الإمارات بيومها الوطني رسالة أخوة وتعاون

بعث المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البلديات والسياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية العرب، برقية تهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي الذي يصادف تاريخ 2 ديسمبر من كل عام.

تهنئة الرئيس السيسي للإمارات باليوم الوطني

وقال «المهيري» إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة أخوة وتعاون تؤكد العلاقات الوطيدة بين الدولتين.

تهنئة السياحة العرب

وتابع «المهيري» أن البرقية جاء نصها كالتالي: أنه بالأصالة عن نفسى بالإنابة عن عمال مصر والعرب أتقدم بالتهنئة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وذلك بمناسبة العيد الوطني الذي يتزامن والاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ «كوب 28»، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة وتحقيق ما تصبو إليه.