عمال «السياحة العرب»: حشود المصريين بالسفارات يعكس نزاهة انتخابات الرئاسة

أكد عمال مصر بالخارج، انتمائهم لوطنهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في جميع دول العالم، استشعارا بأهمية دعم الدولة المصرية، واستكمال مسيرة التنمية.

احتشاد العمال المصريين بالخارج

وقال هشام فاروق المهيري، رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، أن رصد مظاهر احتشاد العمال المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية جاءت عبر قنوات الاتصال مع الاتحادات العمالية العربية الشقيقة وهى رسائل للعالم أجمع تؤكد ان المصريين على قلب رجل واحد، يدركون تماما مصالح بلادهم، وينتخبون رئيسا يعبر عنهم، خاصة في الدفاع عن أمنهم القومي المصري.

أضاف أن المؤتمرات والندوات التي نظمتها المؤسسات العمالية المصرية، كان لها دور في زيادة وعي المصريين، وفي القلب منهم العمال بالخارج، بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني، يحافظ على بلده وسلامة شعبه ومقدراته، ويسير بخطى رشيدة نحو ترسيخ مكانة مصر ووضعها في المكانة اللائقة عالميا.

وأكد «المهيري»، أن حرص عمال مصر بالدول العربية أو غيرها، على الأدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها، جاء استشعارا منهم إلى حاجة دعم وتكاتف جميع المصريين للوقوف خلف دولتهم، لاستكمال التنمية في الجمهورية الجديدة، وحفاظا على مقدرات مصر.