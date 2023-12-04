ماذا يعني التحذير الأصفر في بريطانيا؟.. أطلقته بسبب أبرد ليلة بتاريخها

تعرضت المملكة المتحدة بريطانيا لظروف القطب الشمالي، إذ تمّ تسجيل أبرد درجات الحرارة الليلة الماضية، وتساقطت ثلوج تصل إلى 12 بوصة على مدينة كمبريا، مما أجبر السائقين على ترك سياراتهم في الطريق، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ملامح أبرد ليلة في بريطانيا

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنَّ إحدى شركات السيارات في بريطانيا تستعد لأكثر أيامها ازدحامًا منذ عام، مع مخاوف من تساقط الثلوج كثيرًا، في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل بكثير من درجة التجمد، حيث تم تسجيل -12.5 درجة مئوية في ألتناهارا في منطقة المرتفعات شمال اسكتلندا، بينما يُعتقد أن ما يزيد عن 20 سم من الثلوج قد تساقطت في أجزاء من كومبريا.

وأصدَر مكتب الأرصاد الجوية اليوم تحذيرًا أصفر من الطقس للثلوج والجليد في شرق اسكتلندا من الساعة 5 مساءً يوم الأحد إلى الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين، محذرًا من أن الأمطار الشتوية والثلوج على الأسطح الجليدية ستتسبب في تأخير المسافرين وقد تؤدي إلى إصابات.

ويشير اللون الأصفر إلى احتمال وجود ظروف مناخية سيئة مع الحد الأدنى من المخاطر على السكان.

ماذا يعني التحذير الأصفر؟

كما تمّ إصدار تحذير أصفر من الطقس للجليد في شرق ميدلاندز وويست ميدلاندز وشمال إنجلترا ومعظم شمال ووسط ويلز من الساعة 5 مساءً يوم الأحد إلى الساعة 12 ظهرًا يوم الاثنين، مما قد يؤدي أيضًا إلى ظروف سفر صعبة.

وتمّ إغلاق الطرق الرئيسية حيث تم التخلي عن السيارات، وعملت الشرطة والإطفاء وفرق الإنقاذ الجبلية التطوعية في وقت متأخر من ليلة السبت لإنقاذ الأشخاص الذين حوصروا في العاصفة الثلجية.

كما أعلنت شرطة كمبريا أمس عن حادث كبير بعد تساقط الثلوج بأكثر من قدم على طرق المقاطعة، مما أجبر مئات الأشخاص الذين يسافرون في المنطقة الليلة الماضية على ترك سياراتهم والبحث بشدة عن سكن مؤقت.

ولجأ حوالي 140 شخصًا إلى مركز أبرشي في بلدة آمبيلسايد، حيث تم فتح المراكز الاجتماعية في جميع أنحاء المقاطعة لرعاية أولئك الذين حوصروا في العاصفة الثلجية.