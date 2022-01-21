الأرصاد تحذر: تساقط ثلوج الأيام المقبلة.. ودرجة الحرارة ستصل لـ2 تحت الصفر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع انخفاض درجات الحرارة يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لافتا إلى أن شهر يناير أبرد شهور العام في مصر، إذ يشهد انخفاضات بدرجات الحرارة، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، «كلنا متلجين من البرد، والبرد في المنازل بيكون أكتر من الشارع، لأننا في الشارع بنتحرك أكتر»، مشددا على أن درجة الحرارة ستصل إلى 2 تحت الصفر في بعض المناطق، كما ستشهد تساقط الثلوج.

الكتل الهوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنَّ أهم سبب لانخفاض درجات الحرارة الكتلة الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليا، وتأتي من جنوب شرق أوروبا، وهي مناطق شديدة البرودة يتساقط بها الثلوج حاليا.

ولفت إلى أن الكتلة الهوائية الباردة القادمة من سيبيريا تمر على سوريا ولبنان والعراق، وتصل الدرجات هناك إلى -9 مئوية، مشيرا إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط يشكلان جبهات صد لهذه الكتل الباردة العنيفة التي تؤثر على الدول المحيطة لمصر.

سقوط ثلوج الأيام المقبلة

وأوضح أنه لا توجد مناطق في مصر ستصل فيها درجات الحرارة لما تحت الصفر مئوية سوى مدينتي سانت كاترين ونخل، إذ تصل الحرارة بهما إلى -2 وتشهدان تساقط الثلوج، ومن المتوقع سقوطها من جديد الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن محافظات شمال الصعيد الأكثر برودة في هذا التوقيت من العام، لذلك النشرات التي تصدرها الأرصاد تحذر فيها من الصقيع الذي يتكون بالمزروعات في محافظات شمال الصعيد نتيجة لانخفاضات الحرارة.

الفارق بين حبات البرد والثلوج

وعن الفارق بين حبات البرد والثلوج، قائلا إنه نتيجة وجود انخفاض في طبقات الجو العليا تتساقط حبات من البرد مع الأمطار مثلما حدث في الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، بينما الثلج الذي يتساقط في مدينة سانت كاترين يكون نتيجة لانخفاضات شديدة بالحرارة.