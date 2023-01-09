تساقط ثلوج سانت كاترين مشهد متكرر في الشتاء والسياحة تزدهر لمشاهدته

الثلوج في سانت كاترين مشهد طبيعي أوروبي، يجذب السياح خاصة العرب، إلى المدينة التي ترتفع نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، هذا الارتفاع الكبير جعل طقس المدينة مختلف تماما.

سانت كاترين تضم قمم جبلية عالية، أطولها قمة جبل سانت كاترين بارتفاع 2680 مترا، وهي أعلى قمة جبلية في مصر، وتتكون الثلوج طوال فصل الشتاء فوق الجبال، خاصة في الليل.

ثلوج سانت كاترين

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين يقول لـ«الوطن»، إن المدينة تعرضت فجر اليوم إلى أمطار غزيرة، تسببت في سقوط ثلوج خفيفة على المدينة، وتراكمت طبقات ثلجية خفيفة فوق قمم الجبال.

أضاف أن منذ بداية عام 2023، تتعرض المدينة إلى طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتساقطت الثلوج للمرة الثالثة منذ بداية شهر يناير، التي شكلت تابلوه جمالي، وقال إن المدينة ستشهد تساقط للثلوج طبقا لما نشرته هيئة الأرصاد الجوية.

الرحلات السياحية

أكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تعتمد على سياحة اليوم الواحد، حيث تأتي الرحلات السياحية من أجل أن يصعد السياح إلى قمة جبل موسى، من خلال رحلة جبلية، تبدأ من خلف الدير، واستمر لنحو 5 ساعات من أجل الوصول إلى قمة الجبل.

وتابع أن السياح يقومون بالمبيت فوق قمة جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس، ثم النزول إلى الدير، وزيارة المعالم السياحية بالدير، الذي يحوي آثارا وتاريخها يمتد لأكثر من 1000 عام.

أشار العناني، إلى أن جبل موسى أصبح قبلة للسياح لمشاهدة تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين، وتراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الموجودة بالمدينة.

تجمد الآبار

من المعروف أن آبار المياه والعيون المنتشرة في الوديان وعلى الحبال، تتجمد في الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر.