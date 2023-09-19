«الأرصاد» تحذر من خريف 2023: زيادة معدلات الأمطار والسيول والثلوج 

ساعات قليلة ويدق فصل الخريف الأبواب لنعيش أجواء معتدلة نسبيا عما شهدناه من حرارة فصل الصيف، حيث يبدأ فصل الخريف 2023 فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر2023، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال فصل الخريف 2023 كإجراء احترازي لتحديد معالم فصل الخريف 2023 لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أنّ فصل الخريف انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

زيادة معدلات سقوط الأمطار في خريف 2023

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد فصل الخريف 2023 تغيرات هذا العام، بسبب ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، حيث تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سوف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار، حينما تتعرض البلاد لتقلبات جوية خاصةً على مناطق من السواحل الشمالية.

سيناء معرضة لتساقط الثلوج في خريف 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة؛ لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

منخفض السودان الموسمي يزيد من تشكل السيول

وذكرت هيئة الأرصاد أنه في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال فصل الخريف هذه العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة يوم السبت 23 سبتمبر الجاري؛ أول أيام فصل الخريف، الآتي:

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.