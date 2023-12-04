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«الاتصالات» تُحول مكتب بريد مطاي إلى مركز خدمات متكامل

كتب:

حسن عثمان
08:54 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
وزير الاتصالات خلال افتتاحه لمكتب البريد

وزير الاتصالات خلال افتتاحه لمكتب البريد

فتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مكتب بريد «مطاي» بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة.

وخلال الافتتاح، أكّد الدكتور عمرو طلعت أن تطوير مكاتب البريد يهدف إلى تقديم خدمات حكومية متكاملة للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات.

وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير أكثر من 3840 مكتبًا بريديًا بنسبة إنجاز 86%، بالإضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة بريد متنقلة منتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقدم مكتب بريد «مطاي» عددًا من الخدمات للمواطنين مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.

وفي ختام زيارته لمحافظة المنيا، قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضي بتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور الذى يقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء.

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