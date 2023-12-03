وزير الاتصالات يفتتح مشروعات لتوفير إنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة» في المنيا

أجرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جولة لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنيا، حيث تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية في قرية الأزهري بمركز العدوة في إطار مشروع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات

واستمع الدكتور عمرو طلعت، إلى شرح تفصيلي من المهندس الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، بشأن أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية بقرية الأزهرى بمركز العدوة بمحافظة المنيا؛ حيث جرى تنفيذ 3 كبائن بإجمالي 652 خطا، وأصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين، واستفاد حتى الآن 114 أسرة.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة في المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكثر من 190 قرية في 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو 88 ألف أسرة، وقد تم بالفعل بدء العمل فى كل القرى.

وأجرى الدكتور عمرو طلعت، زيارة إلى منزل إحدى الأسر المستفيدة من توصيل كابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية الأزهري بمركز العدوة، للتأكد من جودة الخدمة وسرعة الإنترنت، حيث دار حوار بين الدكتور عمرو طلعت وأبناء الأسرة الملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة؛ والذين أبدوا سعادتهم بتوافر خدمة الإنترنت لديهم نظرا لأهميته في دعم قدراتهم بالتحصيل الدراسب، وبناء المهارات التعليمية والتكنولوجية.

وخلال الجولة، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنّ زيارته إلى المنيا تأتي في إطار الجولات المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ولمتابعة سير العمل في مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات لاسيما المتعلقة بالمشروعات التي تضطلع بها الوزارة بقرى حياة كريمة في أنحاء الجمهورية من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل داخل هذه القرى في إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أنّ مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي إتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد، إضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى حياة كريمة.

وافتتح طلعت، مكتب بريد مغاغة الرئيسي التاريخي بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة؛ وكان في استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنّ الهيئة القومية للبريد تعد واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر بما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب المنشأة ذات التراث التاريخي في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تتميز بطرز معمارية فريدة ومن بينها مكتب بريد مغاغة الرئيسي، الذي تم إنشاءه منذ أكثر من 150 عاما؛ مشيرا إلى أنّ تطوير مكتب بريد مغاغة الرئيسي بالمنيا يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدمج بين الأصالة والحداثة، وتماشيا مع الخطة التي يتم تنفيذها لتطوير الهيئة القومية للبريد والتي تشمل في أحد محاورها ترميم وتطوير المباني الأثرية للحفاظ على طرازها المعماري وقيمتها التاريخية وتجهيزها بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية ليتم من خلالها تقديم خدمات عصرية متميزة للمواطنين؛ مضيفا أنّ خطة تطوير الهيئة القومية للبريد تشمل تطوير مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتوسع في منافذ البريد، إضافة إلى توسيع محفظة الخدمات التي يقدّمها البريد.

بريد مغاغة الرئيسي

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، أنّه جرى إنشاء مكتب بريد مغاغة الرئيسي عام 1867، وتم ترميمه وتطويره وإعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري؛ ضمن خطة تطوير المكاتب التاريخية التي تنفذها الهيئة القومية للبريد والتي تشمل ترميم وتطوير جميع مكاتب البريد والمباني ذات الطابع التاريخي للحفاظ على تراثها المعماري والهُوية المصرية، حيث تمتلك الهيئة عددا من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من 100 عام، منها متحف البريد، إضافة إلى مكاتب البريد التي تم الانتهاء من ترميمها وتطويرها مثل: مكتب بريد القاهرة الرئيسي بالعتبة، ومكتب بريد أسوان فرعي، ومكتب بريد الشلال، ومكتب بريد فارس بأسوان وهي مكاتب ذات طابع تاريخي، وجار حاليا العمل على تطوير جميع المكاتب والمبانى التاريخية التى تمتلكها الهيئة للحفاظ على هُويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء.

يذكر أنّ عدد مكاتب البريد في منطقة بريد المنيا 212 مكتب بريد تتضمن 79 مكتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطوير 75 مكتبًا، وجار تطوير 5 مكاتب بنسبة إنجاز تصل إلى 94%، إضافة إلى 32 مجمعًا حكوميًا، تم تشغيل عدد 12 مجمعًا منها حتى الآن.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت، جانبا من فعاليات ندوة التثقيف الرقمي والمالي لأهالي قرى مركز مغاغة بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة رقمية»، وجاءت الندوة التثقيفية الجماهيرية تحت عنوان مصر الرقمية «نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام» وذلك بمنطقة مكتب بريد مغاغة.

وحضر فعاليات الندوة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة والمحافظة.

وتأتي الندوة تنفيذا لمستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء الإنسان المصري رقميا، وضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعي «نشر الثقافة الرقمية» بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي إطار المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف محو الأمية الرقمية، ورفع الوعي الرقمي وتنمية الثقافة والمهارات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى حياة كريمة.

وتضمنت فعاليات الندوة نشر مفاهيم التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها وأهميتها لحياة المواطنين، وتعزيز الوعي بجهود الدولة في بناء مصر الرقمية وتحقيق المستهدفات التنموية، وتعريفهم بخدمات مصر الرقمية وعدد من الخدمات الرقمية الحكومية والعامة التي تهمهم، فضلا عن مبادرات الوزارة لتنمية الثقافة والمهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي لجميع الفئات المجتمعية.

وخلال الندوة، استمع الدكتور عمرو طلعت، إلى آراء بعض المواطنين المشاركين في الندوة من أجل تطوير العمل بمبادرة حياة كريمة رقمية، كما طالب عدد من الحاضرين بمواصلة عقد مثل هذه الندوات.