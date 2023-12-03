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وزير الاتصالات يمنح 4 طلاب «إنترنت مجاني» لمدة عام

كتب:

حسن عثمان
12:53 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
خلال الجولة

خلال الجولة

منح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 4 طلاب في المرحلة الابتدائية إنترنت لمدة عام مجانا، خلال جولته اليوم في محافظة المنيا، حيث تفقد عددا من القرى المدرجة في مشروع حياة كريمة.

وأكد الوزير أنّ المنيا من المحافظات العريقة، وهناك تعاون كبير معها لتنفيذ مبادرة حياة كريمة فيما يخص محور الاتصالات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنّه سيتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 192 قرية، وإحلال كابلات الفايبر بدلا من النحاس، وتحسين جودة خدمات المحمول من خلال تطوير الأبراج.

 

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