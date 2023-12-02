وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات بالمنيا غدا

يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد، عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة المنيا، في إطار مبادرة حياة كريمة.

تطوير البنية التحتية للاتصالات

ويبدأ وزير الاتصالات زيارته لمحافظة المنيا بمركز العدوة، حيث يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في قرية الأزهري، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

وعقب ذلك، يفتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال زيارته لمركز الإبداع، يستمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام زيارته، يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تنفيذ مشروعات في مجال الاتصالات

وتهتم محافظة المنيا بتطبيق استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، التي تستهدف ربط جميع قرى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية، كما تعمل المحافظة على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في المحافظة.