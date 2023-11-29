نجل طارق عبد العزيز يكشف لـ«الوطن» سبب وفاة والده

كشف معتصم عبد العزيز، نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز، سبب وفاة والده، بعد تداول العديد من الأنباء التي تفيد بأنه تعرض للإجهاد بسبب تصوير الأعمال الفنية.

سبب وفاة طارق عبد العزيز

وقال معتصم عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده كان يتمتع بصحة جيدة قبل وفاته، نافيا ما يتداول حول تعرضه للإجهاد الشديد بسبب تصويره الأعمال الفنية، موضحا: «أمر الله نفذ في الوقت دا ومكنش بيعاني من إجهاد نهائي ده كان بيهزر قبلها».

ورحل الفنان طارق عبد العزيز، عن عالمنا مساء الأحد الماضي، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، إذ جرى نقله حينها لأحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، لكنه لفظظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل.

عزاء طارق عبد العزيز

وأقيم عزاء طارق عبد العزيز، مساء أمس، داخل مسجد الشرطة، في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أحمد السقا، خالد الصاوي، يسرا اللوزي، سيد رجب، صبري فواز، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، رانيا فريد شوقي، حمدي الوزير، صابرين، مجدي كامل، دنيا عبد العزيز، سليمان عيد، محمود البزاوي، لقا ء الخميسي، أحمد الشامي ، صلاح عبد لله ومحمد جمعة وغيرهم.