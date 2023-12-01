محمود مسلم: الرئيس السيسي طالب كل دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه مطلوب الفترة المقبلة أن تتوقف الحرب على غزة، وإعمار القطاع، بجانب إجراء حوار فلسطيني وتغيير المؤسسات هناك بشكل أو بآخر، كما أنه مطلوب من كل حركة إعادة التفكير في دورها.

الضغط على دول مجلس الأمن

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على شاشة قناة «الغد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الدول كلها بالاعتراف بدولة فلسطين، ورئيس وزراء إسبانيا أقر بالاعتراف بدولة فلسطين، ومن المطلوب جذب دول أمريكا الجنوبية وهي دول تتعاطف مع القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، بجانب جذب بعض الدول الأوروبية والإسلامية وروسيا والصين للضغط على الدول الرئيسية في مجلس الأمن الرافضة لكل قرارت المجلس باستثناء قرار واحد وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وأشار إلى أنه لن يتم الوصول إلى أي شيء دون توقف الحرب، وإن لم تتوقف الحرب لا حديث عن حلول، والنتيجة هي خسائر يومية لدى كلا الطرفين، مؤكدا أنه بعد 7 أكتوبر سيكون هناك شعب فلسطيني جديد ليس في تغيير الأشخاص ولكن في تغيير التفكير.

مصر تتضامن بشكل تام مع القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر تتضامن بشكل تام مع القضية الفلسطينية، ومفرداتها واضحة منذ اليوم الأول في دعم القضية، كما أنها تتعامل مع الملف الخارجي بشرف في زمن عز فيه الشرف، كما تحدث أو قابل الرئيس السيسي خلال الـ 56 يوما الماضية معظم قادة العالم تقريبا للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الكثير من دول العالم تغيرت وجهاتها بعد أن زارت مصر أو التقت الرئيس السيسي أو زارت معبر رفح.