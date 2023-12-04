غرفة عمليات حملة فريد زهران: لم نرصد أي تجاوزات في انتخابات الخارج

أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقريرها الثالث بشأن رصدها للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج.

وقالت حملة فريد زهران، في بيانها، إنّه مع توالي تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي، إنّ غرفة عمليات الحملة تابعت من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكل دول العالم إجراءات التصويت، وتلقت عددًا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين.

حملة فريد زهران

وأضافت الحملة أنّه لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه، أمس، مشيدة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته في هذا الصدد.

الانتخابات الرئاسية

وستصدر الحملة تقريرًا نهائيًا عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل.

وفي سياق متصل، تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، مؤتمرا جماهيريا في القليوبية، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح ومحاوره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.