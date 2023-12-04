بعد شقق القاهرة الجديدة.. «المهندسين» تعلن طرح 12 عمارة في العبور

كشفت نقابة المهندسين، عن توافر مشروعات سكنية جديدة تنفذها النقابة بمدينة العبور بواقع 12 عمارة، وهناك مرحلة جديدة العام المقبل بمشروع بارادايس، وذلك بعد الإعلان عن الانتهاء من قرعة وحدات إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى 250 وحدة في جنوب الأحياء بالسادس من أكتوبر سيتم طرحها العام القادم.

نظام التقسيط في الوحدات السكنية

وأكد المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة لجموع مهندسي مصر، أن السعر المطروح الآن للوحدات السكنية بنظام التقسيط وهو سعر الكاش، مؤكدا أنه وفقا للتقييم كان من المفترض زيادة 20% عن كل سنة تقسيط، وهذا يعنى أن سعر المتر يتخطى 35 ألفًا، ووفقًا لسنوات التقسيط التي تصل إلى 6 سنوات، موضحا أن الطرح بذلك يكون بسعر الكاش دون زيادة، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب وتصديق المجلس الأعلى.

وأوضح «ناصر»، أنه يتم الآن التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض كبيرة في منطقة حدائق العاصمة القريبة من العاصمة الإدارية ومدينة بدر، موضحا أنه مكان متميزا ومن المقرر أن ينفذ المشروع فور استلام الأرض.

قرعة وحدات القاهرة الجديدة

وكانت أعلنت نقابة المهندسين عن الانتهاء من إجراءات قرعة وحدات إسكان كومباوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وتم بيع 211 وحدة سكنية من أصل 212 وحدة، على أن يتم ضم الوحدة الأخيرة في طرح العام الجديد.