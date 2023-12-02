بدء التسجيل في قرعة وحدات إسكان «المهندسين»..اعرف موعد إعلان النتيجة

بدأ، منذ قليل، التسجيل في قرعة وحدات إسكان نقابة المهندسين، بالقاهرة الجديدة، والتي أعلنت عنها النقابة قبل عدة أيام، موضحة أنه سيتم إجراء القرعة اليوم، الساعة الواحدة ظهرا، على أن يبدأ التسجيل من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة.

تسجيل قرعة نقابة المهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين، أنه من المتوقع أن يشهد التسجيل إقبالا كثيفا من المهندسين في الساعات الأولى من يوم القرعة، وذلك للتسجيل وسحب كراسة الشروط الخاصة بـ212 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة، كانت أعلنت عنها النقابة قبل عدة أيام.

ولفتت النقابة إلى أن الأسعار تتراوح من 19500 جنيه للمتر المسطح للدور الأرضي، و20 ألف جنيه للمتر المسطح للدور المتكرر، مشيرة إلى توفير طرق سداد وتسهيلات مختلفة.

نظام الحجز

وحددت النقابة نظام الحجز الخاص بالوحدات السكنية، وذلك بنظام القرعة العلنية، حيث تتم معاينة الوحدة على الطبيعة قبل الحجز المعاينة النافية للجهالة، والتأكد من الترقيم والحالة التي عليها الوحدة على الطبيعة، ولا يجوز للحاجز الرجوع على النقابة بأي ملاحظات على الوحدة بعد الحصول على خطاب التخصيص ، إضافة إلى سداد مبلغ 200 ألف جنيه كجدية حضور القرعة العلنية بخزينة النقابة العامة أو بالبنك الأهلى المصري - على حساب رقم (1243060616823900015).