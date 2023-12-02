بدء إجراء قرعة وحدات إسكان «المهندسين» بالقاهرة الجديدة.. مساحات مختلفة

بدأت، منذ قليل، إجراءات قرعة وحدات إسكان نقابة المهندسين، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وسحب كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان التي أعلنت عنها النقابة قبل عدة أيام.

اختيار أسماء الفائزين

وقام المهندسون من أعضاء النقابة بالتسجيل في القرعة وسحب كراسة الشروط ووضع الأسماء في الصناديق، ويجرى الآن اختيار الأسماء الفائزة في القرعة، ويقوم الأطفال باختيار الأسماء من صناديق الاقتراع، وذلك لضمان النزاهة والأمانة في اختيار الأسماء الفائزة، على أن يتم الإعلان عن قائمة الأسماء الفائزين بقرعة وحدات إسكان نقابة المهندسين كومباوند بارادايس خلال الساعات المقبلة.

إجراءات القرعة العلنية

وأعلنت نقابة المهندسين عن إجراء القرعة العلنية اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، وبدأ التسجيل الساعة العاشرة صباحا، وشهدت القرعة إقبالا كثيفا من المهندسين، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج.

وتُجرى القرعة على 212 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة، بمساحات مختلفة من (130م - 135 م2 - 155 م2 - 185 م 2)، و13 وحدة مساحة 130م2، ووحدتين مساحة 135 م2، و181 وحدة مساحة 155 م2، و16 وحدة مساحة 185 م2.