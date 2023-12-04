محافظ الإسماعيلية: نعمل على التخلص من بؤر القمامة وإعادة المظهر الجمالي

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تعمل على التخلص من بؤر وتجمعات القمامة كافة بجميع أنحاء المحافظة، عبر خطة يومية تستهدف الأحياء والمراكز والقرى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع تكدسات القمامة من الشوارع يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، في قطاع النظافة والتجميل بالمناطق والأحياء السكنية والشوارع العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي، لمنع انتشار أي أمراض.

رفع 2000 طن من بؤرة بحس ثان

وقال محافظ الإسماعيلية، إن حي ثان نجح بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، في القضاء على بؤرة تجميع القمامة ومخلفات البناء بمساكن اللؤلؤة، في منطقة العبور بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة تطهير وتنظيف المنطقة، ورفع ما يقدر بنحو 2000 طن تقريبا من القمامة ومخلفات البناء طوال الأسبوع الماضي، وجرى تسوية المسطح بعد رفع كميات المخلفات.

من جهتها، ناشدت رئيس حي ثان، أهالي المنطقة بالالتزام بوضع القمامة في الصناديق المخصصة لها؛ حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى للمنطقة، ولعدم تراكم القمامة بها ثانية.