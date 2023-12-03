«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة ورياح باردة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية وإقليم القناة من طقس، اليوم الأحد، في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح باردة علي معظم أنحاء المحافظة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ نشر على الصفحة الرسمية على فيسيوك أن طقس الأحد لطيف نهارا تحت أشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على محافظة الإسماعيلية.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على الإسماعيلية غدا 26 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، على أن تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء، كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر لذا ينصح ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة عند الخروج.

شبورة ضبابية على الطرق

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في بيانها إن الظاهرة المؤثرة غدا بشكل كبير هي الشبورة المائية صباحا، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف البيان أن الشبورة قد تصل إلى حد الضباب على الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد.