حالة الطقس اليوم في المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من أمطار وشبورة كثيفة

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، أجواء مائلة للحرارة تحت أشعة الشمس لطيفة في الظل على مدار النهار في محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتحول إلى مائل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة المقبلة.

الطقس اليوم وغدا

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر، كثافة الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا وتصل إلى حد الضباب في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى 8 صباحًا، على الطرق السريعة، والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على أغلب الأنحاء.

كما أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على عدة مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم في القاهرة، فإنّ حالة الطقس اليوم في القاهرة، تكون مائلة للحرارة نهارًا، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية منها وإليها.

درجة الحرارة اليوم بالمحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة اليوم في محافظات مصر فإنّها تكون كالآتي:

- الوجه البحري.. العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية.. العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد.. العظمى 26 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد.. العظمى 31 والصغرى 16.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، ضمن توقعاتها حول الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر.

كما أنّه من المتوقع كثافة الشبورة التي تصل إلى حد الضباب على أغلب الأنحاء، فضلًا عن نشاط رياح على فترات متقطعة في عدة مناطق من السواحل الشمالية الغربية.