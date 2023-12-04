أحمد موسى: المصريون بأوروبا تحملوا درجة حرارة تحت الصفر للمشاركة في الانتخابات

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنّ هناك موجة صقيع تضرب ألمانيا عطلت حركة المواصلات، وأعاقت حركة السير بالشوارع، معلقًا: «كل حاجة بقيت بيضاء من الثلج».

موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للنمسا

وتابع «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عاش هذا المشهد في النمسا، وكانت درجة الحرارة 10 تحت الصفر، وقدم حلقة وتجمد الفريق ولم يلغ الحلقة، لافتًا إلى أن المصريين في ألمانيا ذهبوا إلى لجان الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ولم يتأخروا عن تلبية نداء مصر.

وأوضح أن موجة الطقس السيئ تشمل العديد من الدول الأوروبية مثل فنلندا وبلغاريا والنمسا، ومع ذلك الجالية المصرية هناك لم تتخل عن مصر وشاركت في الانتخابات مضيفًَا أن هناك أسرة في هولندا قطعت مسافة 400 كيلومتر تحت درجة حرارة عند السابعة تحت الصفر، من أجل المشاركة في الانتخابات، رغم إجراء الزوج عملية جراحية مؤخرًا.